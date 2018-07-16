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«Прайм»: Моторное топливо в России продолжает дешеветь
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«Прайм»: Моторное топливо в России продолжает дешеветь 

Прайм 42 минуты назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. С 9 по 13 июня цены в России на моторное топливо продолжали снижаться, следует из данных агентства «Прайм».
Больше всего за указанный период снизились оптовые цены на дизельное топливо — до 49,953 тысяч руб за тонну, что на 724 руб за тонну меньше, чем неделей ранее.
Оптовые партии бензина подешевели не так значительно. Цена на бензин 92 Класс 5 в течение прошлой недели уменьшилась на 316 руб за тонну до 53,369 тысяч руб за тонну. Бензин 95 Класс 5 подешевел незначительно — на 114 руб за тонну, составив 56,009 тысяч руб за тонну.
Цены начали снижаться после принятия экстренным мер со стороны правительства и регуляторов, направленные на сдерживание резкого подорожания бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке России.
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