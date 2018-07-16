Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 2,2%

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Промышленное производство в РФ в июне замедлило рост до 2,2% с майских 3,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем отмечено снижение на 0,2%, сообщил в понедельник Росстат

По итогам первого полугодия промпроизводство выросло на 3%. "Индекс промышленного производства в I полугодии 2018г. по сравнению с I полугодием 2017г. составил 103,0%, в июне 2018 г. по сравнению с июнем 2017 г. — 102,2%, по сравнению с маем 2018 г. — 99,8%", — отмечается в сводке статведомства.