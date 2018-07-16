Финансовый тайфун: миру угрожает повторение кризиса 2008 года

С каждым днем все больше экспертов, экономистов и аналитиков крупнейших инвестбанков говорят о растущих рисках для мировой экономики из-за торговых войн, чрезмерной долговой нагрузки государств и корпораций, а также роста процентных ставок.

«Нет сомнений, что рано или поздно нас ждет финансовый кризис, поскольку необходимо помнить, что мы оставляем позади период дешевых денег», — сказал на днях известный инвестор Марк Мобиус Джордж Сорос также предсказывал в мае этого года новый мировой кризис, который может спровоцировать глобальная политика.

С ног на голову

Среди аналитиков есть те, кто пытается разглядеть угрозы рецессии, анализируя кривую доходности казначейских облигаций США . Дело в том, что среди общепринятых эмпирических показателей будущего неблагополучия экономики есть такой индикатор рецессии, как «инверсия кривой доходности казначейчких облигаций».

Это ситуация, когда доходность двухлетних американских госбумаг превышает доходность по 10-летним облигациям. Это отражает надежды инвесторов на то, что в ближайшей перспективе будет повышение ставки, а в долгосрочной — нет.

Пока этой инверсии нет, но на горизонте следующих 12 месяцев такая картина вполне может проявиться, поскольку нормализация процентных ставок, по мнению ряда членов комитета по открытым рынкам ФРС США, означает выведение учетной ставки на уровень 3% к середине 2019 года.

Таким образом, в обозримом будущем можно ожидать четыре этапа повышения ставок ФРС по 0,25 п.п. каждый. Именно этот процесс окажет наибольшее влияние на динамику роста доходности краткосрочных облигаций казначейства.

Долгосрочный долг и длинные процентные ставки останутся более чувствительными к прогнозам темпов инфляции и к действиям крупных игроков, таких как большие инвестфонды, пенсионные фонды и иностранные центробанки, покупающие долговые обязательства США в резервы. Если долгосрочные ставки мало изменятся, то это будет означать, что инвесторы не ожидают через десять лет жесткой монетарной политики ФРС США.

Четыре стадии экономики

Экономическая теория выделяет среднесрочные циклы продолжительностью до 10 лет (циклы Жюгляра), в основе которых лежит периодичность изменения экономической активности.

В этих циклах наиболее заметно проявляются четыре основных стадии: оживления, подъема, рецессии и депрессии. Сейчас политика администрации Трампа, направленная на налоговое стимулирование экономики США, на возврат капитала и рост производственных мощностей и создание рабочих мест, разогревает экономическую активность и приводит к стадии подъема, к сверхвысокой занятости и переизбытку мощностей.

Как правило, в такие периоды стоимость денег увеличивается, но вскоре инвестиции начинают замедляться. Затоваривание и избыточные мощности становятся факторами разворота цикла вниз, начинается сокращение производства и занятости. Инвестиции и капитальные вложения быстро сокращаются, возрастает объем незадействованных мощностей, происходит массовое снижение прибыли, рост убытков и сокращение персонала.

Производство сжимается до минимально возможных значений, а безработица увеличивается до максимальных. Но трудовые ресурсы становятся дешевыми, а незадействованные в экономике мощности формируют потенциал и скрытые резервы для будущего подъема. И с новыми инвестициями цикл повторяется заново.

Монетарные власти стремятся сглаживать эти циклы, проводя так называемую контрциклическую политику. Для предотвращения перегрева экономики власти использют инструментарий процентных ставок и объемов денежного предложения, поскольку за перегревом неизбежно следует рецессия. В этой связи во времена ужесточения американскими чиновниками и функционерми ФРС денежно-кредитной политики на рынке госдолга возникает перевернутая кривая доходности казначейских обязательств США, что считается индикатором надвигающейся рецессии. В таких условиях инвесторы ожидают, что им нужно готовиться к чему-то крайне неприятному.

От теории к практике

Но все перечисленное это лишь экономическая теория, которая основывается на прошлых событиях и не отражает полной сути происходящего и грядущих негативных перемен в системе мировых финансов.

Следует отметить, что рецессия и финансовый кризис — это разные явления. Но поскольку распределение денежных средств и потоков капитала в мире во многом обусловлено поведением основной глобальной резервной валюты — доллара, а также доступной долларовой ликвидностью и монетарными циклами США, то именно проблемы в американской экономике спровоцировали мировой финансовый кризис 2007-2008 годов.

Но сейчас все обстоит совсем иначе. Америка находится на подъеме и главный риск — это вовсе не теоретическая рецессия в США, а крайне высокий уровень долговой нагрузки в мире, которая резко увеличилась за последнее десятилетие в условиях сверхмягкой денежно-кредитной политики центробанков при крайне низких процентных ставках. Одни только развивающиеся страны накопили долларовых долгов на сумму $7,2 трлн, что в два раза превышает суммарный уровень их долговой нагрузки перед кризисом 2008 года.

В США рост процентных ставок в долларах сопровождается подъемом американской экономики и сокращением баланса ФРС, что снижает предложение денег в банковской системе, возвратом капиталов и выручки американскими корпорациями на территорию США из офшоров, негативными дисбалансами в процентах по долларам против евро и иены.

В сочетании с торговыми войнами Трампа, ограничивающими мировой оборот товаров и услуг, все это приведет к критическому сокращению предложения долларов для внешнего мира и создаст проблемы для повсеместного рефинансирования внешних долгов многих корпораций и государств. Это будет серьезным ущербом для инвестиционной активности во всем мире.

Поэтому инвесторов должна заботить не возможная инверсия кривой доходности казначейских облигаций, а ставки денежного рынка и предложение ликвидности со стороны ведущих центробанков. И здесь как раз картина мрачная, в мире начинается разворот кредитных циклов вверх и общее монетарное ужесточение.

Повторится ли 2008 год Аналитики Bank of America Merrill Lynch обратили внимание на факт резкого сокращения денежного предложения в период 2018-2019 годов. По их мнению, динамика мирового фондового рынка напоминает ситуацию перед глобальным экономическим кризисом 1997-1998 годов.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на события 20-летней давности», — говорится в отчете Bank of America.

Не стоит забывать, что доллары США используются не только для внутреннего обращения, но и для международных расчетов и создания резервов центробанками других стран. Для того, чтобы доллары поступали на внешние рынки, необходимо, чтобы США покупали как можно больше импортных товаров и услуг в обмен на доллары, а в США постоянно бы возрастал дефицит платежного баланса, который бы покрывался эмиссией долларов. Но это именно то, с чем так активно пытается бороться Дональд Трамп , развязывая масштабную торговую войну.

Таким образом, еще пара повышений учетной ставки ФРС США при одновременном сжатии международной торговли — и кризис может повториться.

В случае дефицита внешнего предложения долларов образуется мировой финансовый тайфун, эпицентр которого сформируется не на территории США, а, скорее всего, в юго-восточной Азии, затем удар «стихии» обрушится на все фондовые площадки.

С момента предыдущего кризиса прошло 10 лет, и этот срок соотносится с циклами Жюгляра. Именно этого опасаются опытные инвесторы. Например, миллиардер Джим Роджерс в начале 2018 года сказал в интервью агентству Bloomberg , что ожидает катастрофического обвала фондовых рынков.

Самый простой и понятный индикатор «непогоды» сейчас — это разница между ставками долларового денежного рынка (LIBOR) и доходностями краткосрочных казначейских векселей и нот. Осенью 2008 года эта разница даже по трехмесячным ставкам составляла 314 процентных пункта. Это свидетельствовало о резком недостатке долларовой ликвидности в штатах. Сейчас этот спред составляет всего около 40 п.п., как и по годовым ставкам LIBOR.

Но расширение спредов LIBOR и краткосрочных казначейских векселей сверх 50 п.п. по трехмесячным инструментам и на 100 п.п. — по 12-месячным деньгам будет аналогом «стрелки барометра», которая указывает на приближении «бури». Дело в том что денежный рынок — это плодадка, где играют крупнейшие игроки, и как только деньги становятся дороже, начинаются проблемы.

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