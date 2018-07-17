Россия определилась с транзитом газа через Украину

«Важный вопрос, который в связи с этим увязан, — это наша позиция, Российской Федерации, мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями», — подчеркнул Новак.

Следующая встреча представителей ЕС, России и Украины пройдет в октябре. До тех пор экспертная группа будет изучать вопросы объемов, которые в перспективе будут поставляться на долгосрочной основе европейским потребителям, а также ставку транзита.

В феврале этого года Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа, постановил, что российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.