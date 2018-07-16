В росте российско-украинского торгового оборота виновата привязанность

Но до выхода на докризисный уровень еще далеко

Чем больше Украина вводит санкций в отношении России и чем жестче рвет связи, тем…больше растет товарооборот между нашими странами. Федеральная таможенная служба России сообщила, что с января по мая 2018 года торговый оборот между Москвой и Киевом вырос на 28,7%. При этом российский экспорт вырос на 30,3% и составляет 3,629 миллиардов долларов, а украинский импорт — на 26,3% и теперь равен 2,209 миллиардов долларов. В этом парадоксе попытался разобраться «КВ»

С 2014 года, на фоне ситуации в Крыму и на Донбассе, Украина принялась разрывать экономические связи с Россией. В частности, Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой, наложил санкции на деятельность российских банков, СМИ и даже политических партий на Украине, запретил закупку российских удобрений и прервал сотрудничество с 25 российскими компаниями из химической отрасли.

Несмотря на это, Украины продолжает закупать у России уголь, кокс, продукты нефтехимии. В ответ Россия получает от соседей машиностроительные и металлургические товары.

Правда, власти Украины не намерены сложа руки наблюдать за тем, как граждане постепенно разворачиваются на Восток, даже если это не угрожает экономическим интересам Евросоюза . В частности, в конце марта Киев принял резолюцию о прекращении экономического сотрудничества с Москвой. Как это скажется на ситуации, «КВ» узнал у экспертов.

Андрей Лепейко, аналитик Киевстратпро:

— Скорее всего, на росте торгового оборота между Россией и Украиной сказывается рост цен. Говорить о том, что украинские предприниматели возвращаются к торговле с Россией, не приходится. Фактически регионом, который был больше всего связан с Россией, является Донбасс, но на его территории идет война. Сегодня там разрушен весь экономический уклад. Как только регион будет восстановлен, можно будет думать о реальном росте торгового оборота. Но на это понадобятся годы.

Александр Вишневский, старший научный сотрудник Института экономики промышленности НАН Украины:

— Объем товарного оборота между Украиной и Россией постоянно растет на протяжении 2017-2018 годов. Этот процесс не случайный, так как после существенного спада в 2014-2016 годах сформировалась очень низкая база для сравнения, и вместе с тем были зафиксированы новые правила игры, которые после существенно не менялись. При этом наблюдающейся последнее время рост лишь в небольшой части компенсировал падение за предыдущие годы. Товарооборот между Украиной и Россией за 2014-2016 годы сократился в более чем 2,5 раза.

На данный момент Украина поставляет в Россию продукцию черной металлургии, продукцию неорганическую химии, котлы, машины и трубы. Импорт в основном приходится на нефть и нефтепродукты (37% из РФ от общего объема) и каменный уголь и антацид (63% из РФ от общего объема), а также продукцию химической промышленности и машиностроения. Отдельно стоит отметить, что импорт из России в Украину в 2 раза превышает экспорт, следовательно сальдо торгового баланс для Украины получается отрицательным, что наблюдается все последние годы вне зависимости от объемов товарооборота.

Ожидать, что в ближайшее время торговый оборот между Россией и Украиной вернется на докризисный уровень, не стоит. Скорее через 2-3 года наступит очередной глобальный кризис, который приведет к новому откату по всем позициям.

Александр Гусев , директор Института стратегического планирования и прогнозирования: