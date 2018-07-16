МВФ повысил прогноз по цене на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по средней цене на нефть на 2018 год до $70,23 за баррель. Об этом сообщается в материалах фонда.

Помимо этого, был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $68,99 за баррель.

"Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была $52,81 в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах (на 1 июля 2018 года) $70,23 за баррель в 2018 году и $68,99 за баррель в 2019 году", — заявили в МВФ.