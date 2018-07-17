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В России предложили ввести платежи за покупки в иностранных интернет-магазинах
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В России предложили ввести платежи за покупки в иностранных интернет-магазинах 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российское правительство может получить право устанавливать платежи в отношении товаров, приобретаемых физлицами в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующие поправки к законопроекту «О таможенном регулировании» одобрил к принятию во втором чтении комитет Госдумы по бюджету и налогам.
«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты», — следует из одобренных поправок.
В настоящее время в России пошлинами не облагаются посылки из зарубежных интернет-магазинов общей стоимостью не более 1 тыс. евро в пределах 31 кг в месяц. При превышении взимается пошлина в 30%.
Замглавы Минфина Илья Трунин в конце июня заявил, что порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен с 1 июля 2018 года до 500 евро, как это предлагал Минфин. По его словам, снижение до этого уровня точно произойдет с 1 января 2019 года в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии.
В середине июня сообщалось, что Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.
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