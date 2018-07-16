Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 1,02%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, телекоммуникаций и IT и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 1,02%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi Enaya Cooperative Insurance (SE:8311), которые подорожали на 2,60 п. (9,87%), закрывшись на отметке в 28,95. Котировки Amana Insurance (SE:8310) выросли на 1,18 п. (5,57%), завершив торги на уровне 22,38. Бумаги Bank albilad (SE:1140) выросли в цене на 0,84 п. (3,39%), закрывшись на отметке 25,60.

Лидерами падения стали акции Sa refineries (SE:2030), цена которых упала на 2,20 п. (4,55%), завершив сессию на отметке 46,10. Акции Saudi real est (SE:4020) поднялись на 0,52 п. (3,35%), закрывшись на уровне 15,00, а Sa res&mktin (SE:4210) снизились в цене на 2,20 п. (2,27%) и завершили торги на отметке 94,80.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (69), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Bank albilad (SE:1140) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,39%, 0,84 п., и завершили торги на отметке 25,60.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 2,52%, или 1,76, достигнув отметки $68,19 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 2,93%, или 2,21, до $73,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.241,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,17% до 4,3898, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7508.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,31.