Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сельского хозяйства, нефтепродуктов и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Tokio Marine Saudi Arabia (SE:8312), которые подорожали на 1,94 п. (9,99%), закрывшись на отметке в 21,36. Котировки Saudi Enaya Cooperative Insurance (SE:8311) выросли на 2,85 п. (9,84%), завершив торги на уровне 31,80. Бумаги Fipco (SE:2180) выросли в цене на 1,60 п. (4,56%), закрывшись на отметке 36,70.

Лидерами падения стали акции Sa refineries (SE:2030), цена которых упала на 1,80 п. (3,90%), завершив сессию на отметке 44,30. Акции Alujain (SE:2170) поднялись на 1,10 п. (3,24%), закрывшись на уровне 32,80, а National Medical Care Co (SE:4005) снизились в цене на 1,50 п. (2,59%) и завершили торги на отметке 56,50.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (110) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций Fipco (SE:2180) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 4,56%, 1,60 п., и завершили торги на отметке 36,70.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,52%, или 0,35, достигнув отметки $66,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,06%, или 0,04, до $71,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,27%, или 3,30, до отметки $1.236,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,10% до 4,3876, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7504.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,19% до 94,45.