Ещё
Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,12%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,12% 

Investing.com Россия 43 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, сельского хозяйства и нефтепродуктов.
На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Al ahlia (SE:8140), которые подорожали на 1,12 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 12,32. Котировки Salama (SE:8050) выросли на 1,40 п. (6,67%), завершив торги на уровне 22,40. Бумаги Medgulf (SE:8030) выросли в цене на 0,98 п. (4,30%), закрывшись на отметке 23,78.
Лидерами падения стали акции Nama chems co (SE:2210), цена которых упала на 1,90 п. (6,29%), завершив сессию на отметке 28,30. Акции Aldrees (SE:4200) поднялись на 1,60 п. (5,30%), закрывшись на уровне 28,60, а Amana Insurance (SE:8310) снизились в цене на 0,84 п. (3,61%) и завершили торги на отметке 22,44.
На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (106) превысило количество закрывшихся в плюсе (65), а котировки 13 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,74%, или 0,50, достигнув отметки $66,66 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,03%, или 0,74, до $71,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,20%, или 2,50, до отметки $1.224,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,29% до 4,3606, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7506.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 94,98.
Investing.com Россия: последние новости
Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии и США Глава ФРС Пауэлл поддерживает постепенное повышение процентной ставки Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,17%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной105
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры106
В Москве введен план «Перехват»154
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии374
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение