Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, сельского хозяйства и нефтепродуктов.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Al ahlia (SE:8140), которые подорожали на 1,12 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 12,32. Котировки Salama (SE:8050) выросли на 1,40 п. (6,67%), завершив торги на уровне 22,40. Бумаги Medgulf (SE:8030) выросли в цене на 0,98 п. (4,30%), закрывшись на отметке 23,78.

Лидерами падения стали акции Nama chems co (SE:2210), цена которых упала на 1,90 п. (6,29%), завершив сессию на отметке 28,30. Акции Aldrees (SE:4200) поднялись на 1,60 п. (5,30%), закрывшись на уровне 28,60, а Amana Insurance (SE:8310) снизились в цене на 0,84 п. (3,61%) и завершили торги на отметке 22,44.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (106) превысило количество закрывшихся в плюсе (65), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,74%, или 0,50, достигнув отметки $66,66 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,03%, или 0,74, до $71,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,20%, или 2,50, до отметки $1.224,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,29% до 4,3606, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7506.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 94,98.