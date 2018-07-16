Ещё
Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России снизился в первом полугодии на 1,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России снизился в первом полугодии на 1,5% 

Rambler News Service 1 час назад
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сократился в январе-июне 2018 года на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 8,877 млн тонн, говорится в сообщении СПбМТСБ.
«В натуральном выражении объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, составил 8,877 млн тонн, уменьшившись на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года», — говорится в сообщении.
В денежном выражении оборот в секции составил 361,279 млрд руб. (рост на на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом отмечен рост реализации дизельного топлива на 1,5% — до 2,874 млн тонн.
Продажи бензина Премиум-95 составили 1,249 тыс. тонн, снизившись на 2,2% по сравнению с первым полугодием предыдущего года. продажи бензина Регуляр-92 — 2,457 млн тонн, на 2,8% меньше предыдущего аналогичного периода, авиационного керосина — 0,841 млн тонн, на 25% меньше, чем в прошлом году. На 7,9% выросла реализация мазута топочного — до 849 тыс. тонн.
Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 479 тыс. тонн, на 45,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Rambler News Service: последние новости
Франция решила закрыть торговое представительство в России Еврокомиссия запретила ввоз в ЕС мяса птиц со всех российских предприятий На Украине подсчитали убытки из-за Крымского моста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым159
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина261
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало231
Франция закрывает торгпредство в России60
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение