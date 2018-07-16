Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России снизился в первом полугодии на 1,5%

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сократился в январе-июне 2018 года на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 8,877 млн тонн, говорится в сообщении СПбМТСБ.

«В натуральном выражении объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, составил 8,877 млн тонн, уменьшившись на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года», — говорится в сообщении.

В денежном выражении оборот в секции составил 361,279 млрд руб. (рост на на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом отмечен рост реализации дизельного топлива на 1,5% — до 2,874 млн тонн.

Продажи бензина Премиум-95 составили 1,249 тыс. тонн, снизившись на 2,2% по сравнению с первым полугодием предыдущего года. продажи бензина Регуляр-92 — 2,457 млн тонн, на 2,8% меньше предыдущего аналогичного периода, авиационного керосина — 0,841 млн тонн, на 25% меньше, чем в прошлом году. На 7,9% выросла реализация мазута топочного — до 849 тыс. тонн.

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 479 тыс. тонн, на 45,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.