Доходы россиян резко выросли

Реальные доходы россиян в июне резко выросли

Реальные доходы россиян в июне выросли на 10,1 процента по сравнению с маем этого года. Такие данные опубликовал Росстат.

В номинальном выражении доход в июне 2018 года составили 33 тысячи 282 рубля. Если сравнивать с июнем прошлого года, то он увеличился на 3,2 процента.

Что касается безработных, то их число в июне снизилось на 8,2 процента. И по предварительным данным, сейчас в России к этой категории относится более 3,54 миллиона человек. Это 4,7 процента от общего количества экономически активного населения.