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Доходы россиян резко выросли
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Реальные доходы россиян в июне резко выросли 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Реальные доходы россиян в июне выросли на 10,1 процента по сравнению с маем этого года. Такие данные опубликовал Росстат.
В номинальном выражении доход в июне 2018 года составили 33 тысячи 282 рубля. Если сравнивать с июнем прошлого года, то он увеличился на 3,2 процента.
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Что касается безработных, то их число в июне снизилось на 8,2 процента. И по предварительным данным, сейчас в России к этой категории относится более 3,54 миллиона человек. Это 4,7 процента от общего количества экономически активного населения.
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