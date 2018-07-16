Эксперт спрогнозировал рост пенсий по итогам реформы соцобеспечения

Повышение пенсионного возраста создаст необходимую финансовую базу, чтобы повысить размер пенсий, — сказал газете ВЗГЛЯД ректор МГЮУ Виктор Блажеев , комментируя планы правительства по реформе системы социального обеспечения.

Как считает ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, в нынешних условиях поднять размер пенсий это не представляется возможным. Он напоминает: из 146 млн населения, судя по официальной статистике, только 53 млн непосредственно заняты в экономике, то есть они должны содержать тех, кто сам себя обеспечить не может.

Блажеев уверен, что при такой пропорции поможет только постепенное увеличение пенсионного возраста, именно оно создаст необходимую финансовую базу для того, чтобы улучшить финансовое положение пенсионеров.

Как считает эксперт, если этого не будет сделано, то нам придется надолго отказаться от идеи повышения пенсий. «Соответственно инфляция будет уменьшать ту сумму, которую реально будут получать пенсионеры. Поэтому никаких других вариантов нет. Необходимо эту базу наращивать путем увеличения, в том числе и пенсионного возраста», — пояснил эксперт.

Напомним, в понедельник министр труда и социальной защиты Максим Топилин , выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, заявил: увеличение пенсий в этом году уже запланировано, причем в объеме в два раза выше уровня инфляции. По его словам, «по инфляции— в этом году будет ниже, чем 4% все-таки, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции», сообщает Regnum