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Устенко: Украина — самая бедная страна в Европе
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Устенко: Украина — самая бедная страна в Европе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение высказал в эфире NewsOne исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко.
«Украина является одной из самых больших стран Европы и самой бедной. Более того, она не просто самая бедная, но и страна, рост экономики которой самый медленный», — заявил он.
По его словам, темпы экономического роста страны на протяжении трех лет не превышают 3% ВВП и это после падения экономики в 2014 году более чем на 17%.
«И дело не только в военном конфликте, который политики не могут закончить уже пятый год. Украина и в мирное время в благоприятной экономической среде всегда отставала в темпах развития экономики от своих соседей. Так, с 1996 по 2017 год страна увеличила свои экономические показатели только на 20% по сравнению с той же Польшей, которая удвоила свой ВВП», — пояснил экономист.
Кроме того, он подчеркнул, что за этот период украинская экономика падала 8 раз, в то время как экономика Румынии упала только один раз, а Польши вообще не падала.
«Все это вязано с тем, что в стране нет своей собственной экономической политики, и она всегда следует в фарватере то одних, то других государств», — заключил эксперт.
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