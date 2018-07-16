Устенко: Украина — самая бедная страна в Европе

Такое мнение высказал в эфире NewsOne исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко

Украина является одной из самых больших стран Европы и самой бедной. Более того, она не просто самая бедная, но и страна, рост экономики которой самый медленный», — заявил он.

По его словам, темпы экономического роста страны на протяжении трех лет не превышают 3% ВВП и это после падения экономики в 2014 году более чем на 17%.

«И дело не только в военном конфликте, который политики не могут закончить уже пятый год. Украина и в мирное время в благоприятной экономической среде всегда отставала в темпах развития экономики от своих соседей. Так, с 1996 по 2017 год страна увеличила свои экономические показатели только на 20% по сравнению с той же Польшей , которая удвоила свой ВВП», — пояснил экономист.

Кроме того, он подчеркнул, что за этот период украинская экономика падала 8 раз, в то время как экономика Румынии упала только один раз, а Польши вообще не падала.

«Все это вязано с тем, что в стране нет своей собственной экономической политики, и она всегда следует в фарватере то одних, то других государств», — заключил эксперт.