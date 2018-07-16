Почему Франция закрыла торгпредство в России?

Как говорится в официальном коммюнике, решение связано с тем, что российские власти запретили Business France осуществлять свою деятельность в России в рамках французского законодательства

В коротком сообщении, опубликованном на сайте посольства, говорится, что решение, которое вступает в силу 16 июля, связано с тем, что российские власти запретили ему осуществлять свою деятельность в России в рамках французского законодательства. Согласно нему, торговое представительство, которое носит название «агентство Business France», является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

В течение последних месяцев на счет торгпредства, несмотря на то что он защищен Венской конвенцией, наложили арест, а его директора, обладающего дипломатическим паспортом, выдворили из России.

Причиной закрытия агентства стало стечение ряда факторов, а катализатором выступило дело Скрипалей, объясняет генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский

Павел Шинский, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты:

«Не очень понятно, почему через день после столь яркой победы французской сборной Франция вдруг объявляет о закрытии своего торгпредства. Понятное дело, что это решение было принято уже давно и абсолютно с чемпионатом мира по футболу не связано. С одной стороны, в новом правительстве было принято решение полностью реформировать систему поддержки французского экспорта. Суть этой реформы сводится к тому, что укрепляется помощь предприятиям во Франции, которые намерены экспортировать, за счет ослабления французского присутствия за рубежом в восьми странах. После того как было принято это решение, надо было понять, с какой скоростью будет происходить закрытие торгпредства в данных странах. Может быть, в каких-то странах сохранится часть сотрудников. Может, это будет неполное закрытие, а частичное перераспределение функций данных торгпредств. В России, видите, решение было принято кардинальное. Здесь сыграла зловещую роль российско-европейская политическая конъюнктура. После того как российских дипломатов выдворили из европейских стран, Россия ответила также выдворением целого ряда европейских дипломатов, и одним из этих высланных из России дипломатов был глава торгпредства. Получилось так, что если уж закрывать торгпредство в каких-то странах, то, наверное, в России это наиболее актуальная задача, потому что данному бюро становилось очень сложно работать».

В официальном коммюнике говорится, что поскольку местные условия не позволяют Business France осуществлять государственную поддержку французских предприятий на территории Российской Федерации, агентство отныне продолжит поддерживать французские предприятия, опираясь на работающих в России негосударственных партнеров.