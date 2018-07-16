Котировки Brent будут колебаться в диапазоне $73,5-76 за баррель 

Как нами и ожидалось, рубль сохраняет боковое движение в преддверии встречи Путина и Трампа. Мы не ожидаем от данной встречи существенных изменений в позициях сторон, также полагаем, что ослабление санкций к РФ по итогам встречи весьма маловероятно. В течение недели рублевая валюта продолжит испытывать умеренное давление со стороны фона торговых войн. Также во второй половине недели рынки будут ожидать выступление главы ФРС Дж. Пауэлла перед Парламентом. Ожидаем сохранения нейтральной риторики данных выступлений, которая свойственна Пауэллу. Отмечаем, что несмотря на вышеупомянутую нейтральность, инвесторы будут искать в комментариях председателя подтверждения курса на повышение ставок в США, что также сможет оказать давление на рубль. В результате ожидаем движение рубля в диапазоне 62,1-63,4.
Нефть начинает неделю на уровнях близких к 74$. Ранее нами отмечался фактор присутствия спекулятивных настроений на рынке, однако, в завершении прошлой недели временные факторы, разогревавшие рынки, прекратили свое действие, что отразилось фиксацией прибыли. В течение недели инвесторы, вероятно, будут следить за производством внутри картеля. Наибольшие опасения на данный момент вызывает активизация наращивания добычи в Саудовской Аравии, а также увеличение саудовских дисконтов для основных потребителей. На наш взгляд, данный фактор вряд ли приведет к полномасштабным распродажам актива — инвесторы ранее были убеждены нефтеэкспортерами о необходимости наращивания добычи для стабилизации рынка. Ожидаем, что в течение недели котировки Brent будут колебаться в диапазоне 73,5-76$.