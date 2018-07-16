Розничные продажи в США выросли пятый месяц подряд

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Розничные продажи в США в июне выросли пятый месяц подряд, показатели за май были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на рост потребительских расходов во II квартале, сообщает Bloomberg

Фото: EPA/LARRY W. SMITH

Розничные продажи в США в июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Опрошенные Bloomberg аналитики также прогнозировали повышение на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в мае продажи выросли на 1,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Майский рост продаж был максимальным с сентября 2017 года.

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов ("контрольная группа" — показатель, используемый для расчета ВВП США) не изменились в прошлом месяце. Согласно пересмотренным данным, месяцем ранее наблюдался рост на 0,8%, а не на 0,5%. Прогноз предполагал повышение показателя на 04% в июне.

Продажи в 8 из 13 основных категорий розничных товаров продемонстрировали рост в прошлом месяце.

Автодилеры в июне зафиксировали рост продаж на 0,9% после увеличения на 0,8% в мае.

Продажи автомобильного топлива на АЗС подскочили на 1%, поскольку цены на бензин остаются вблизи максимума с конца 2014 года.

Продажи в магазинах стройматериалов повысились на 0,8% после скачка на 2,5% в мае.

Продажи в магазинах одежды снизились на 2,5%. Это максимальное падение с февраля 2017 года.