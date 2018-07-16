Глава ПФР ответил на предложение об упразднении фонда

Глава ПФР прокомментировал предложение об упразднении фонда

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов высказал мнение, что следует упразднить ПФР, а его функции передать Казначейству. Он полагает, что современные технологии позволяют обойтись без громоздких и "не всегда прозрачных" организаций, таких как ПФР. Бизнес-омбудсмену также кажется, что это уже "лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги", и поэтому от нее можно полностью отказаться.