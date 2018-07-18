Официальный курс евро снизился на 11 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб., курс доллара увеличился на 46,54 коп., до 62,90 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 коп., составив 67,50 руб.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2299,09 пункта.

Индекс РТС просел на 0,8%, до 1156,4 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,7%, до $71,64 за баррель по марке Brent.

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