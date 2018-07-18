Ещё
Официальный курс евро снизился на 11 копеек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официальный курс евро снизился на 11 копеек 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИАМО
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб., курс доллара увеличился на 46,54 коп., до 62,90 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 коп., составив 67,50 руб.
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2299,09 пункта.
Индекс РТС просел на 0,8%, до 1156,4 пункта.
Стоимость нефти с утра снижалась на 0,7%, до $71,64 за баррель по марке Brent.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
Посольство Франции закрывает торгпредство в России "Нафтогаз" сообщил о зависимости от "Газпрома" Украинский министр подсчитал убытки от Крымского моста
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США409
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии374
Украина присвоила четыре санатория в Крыму145
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи123
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение