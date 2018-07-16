Booking.com поддержал санкции против России

Сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

С 16 июля туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы.

«Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей и нет возможности написать отзыв», — рассказала в Facebook владелица хостела Sudak Наталья Кириченко.

Женщина также поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции ЕС (Евросоюза) в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах

«Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму», — говорится в сообщении.

Из документа следовало, что министерство хочет узнать мнение профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу. В частности, ввести ограничение предлагалось на бронирование через Booking.com только российских гостиниц.