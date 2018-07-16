Ещё
Booking.com поддержал санкции против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Booking.com поддержал санкции против России 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Сервис бронирования Booking.com приостановил свою деятельность на территории Крыма из-за санкций. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».
С 16 июля туристы больше не могут бронировать жилье на полуострове, ставить оценки и оставлять отзывы.
«Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей и нет возможности написать отзыв», — рассказала в Facebook владелица хостела Sudak Наталья Кириченко.
Женщина также поделилась официальным ответом сервиса, в котором уточняется, что Booking.com обязан соблюдать торговые санкции ЕС (Евросоюза) в отношении Крыма, так как организация базируется в Нидерландах.
«Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму», — говорится в сообщении.
В мае Ростуризм получил письмо из департамента туризма и региональной политики Министерства культуры с поручением «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».
Из документа следовало, что министерство хочет узнать мнение профильных профессиональных общественных объединений по данному вопросу. В частности, ввести ограничение предлагалось на бронирование через Booking.com только российских гостиниц.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу297
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным59
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина435
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»209
Туринская плащаница оказалась подделкой345
Видео
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
05:24
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение