Фунт растет к доллару в ожидании итогов переговоров Великобритании и ЕС по Brexit

МОСКВА , 16 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в понедельник днем, инвесторы ожидают новостей с очередного раунда переговоров Великобритании ЕС по поводу Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.34 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3285 доллара с 1,3236 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1723 доллара за евро с 1,1686 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,34 иены за доллар со 112,38 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) уменьшался на 0,34%, до 94,43 пункта.

Переговоры между Великобританией и ЕС начались в понедельник, 16 июля, в Брюсселе . Они продлятся четыре дня, а в четверг, 19 июля, состоится встреча руководителей делегаций. Основными пунктами повестки очередного раунда переговоров станут вопрос о североирландской границе и отношения после Brexit, остальные дни стороны будут обсуждать другие вопросы, касающиеся соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Несмотря на удорожание британской валюты в понедельник, аналитики MUFG, мнение которых приводит агентство Рейтер , считают, что курс фунта стерлингов сдерживает политическая неопределенность.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, при этом для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.