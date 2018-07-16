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Фунт растет к доллару в ожидании итогов переговоров Великобритании и ЕС по Brexit
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Фунт растет к доллару в ожидании итогов переговоров Великобритании и ЕС по Brexit 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в понедельник днем, инвесторы ожидают новостей с очередного раунда переговоров Великобритании и ЕС по поводу Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.34 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3285 доллара с 1,3236 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,1723 доллара за евро с 1,1686 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 112,34 иены за доллар со 112,38 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,34%, до 94,43 пункта.
Переговоры между Великобританией и ЕС начались в понедельник, 16 июля, в Брюсселе. Они продлятся четыре дня, а в четверг, 19 июля, состоится встреча руководителей делегаций. Основными пунктами повестки очередного раунда переговоров станут вопрос о североирландской границе и отношения после Brexit, остальные дни стороны будут обсуждать другие вопросы, касающиеся соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Несмотря на удорожание британской валюты в понедельник, аналитики MUFG, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что курс фунта стерлингов сдерживает политическая неопределенность.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, при этом для бизнеса все еще остается много нерешенных вопросов.
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