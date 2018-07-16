Рубль ждёт итогов Хельсинки

России в Рубль зацепился за политическую встречу президентов США Хельсинки и игнорирует новую волну снижения цен на нефть. Доллар к середине торгового дня стоит 62,21 рубля и теряет 0,5%. Евро торгуется по 72,82 рубля (-0,4%).

Несмотря на то, что вокруг встречи российского и американского лидеров очень много домыслов и предположений, рынок совсем не пугает тот факт, что сторонам, скорее всего, не удастся избежать скандальной темы с вмешательством в выборы США. Кроме того, на повестке дня остаются проблемы санкций, Сирии и огромный список того, чего лучше бы сейчас не касаться. Тем не менее, участники торгов настроены весьма позитивно, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

Сырьевой рынок вновь уходит ниже. Баррель североморского сорта нефти Brent падает почти на 2% и стоит $73,84. Бочка легкой WTI теряет 1,8% и оценивается в $68,65. Статистика от Baker Hughes, отражающая количество буровых установок в США, показала рост на 2 единицы, до 1054 штук. Однако рынок нервничает, по всей видимости, на фоне обновления информации о готовности норвежских нефтяников усилить забастовку. Опыт прошлой недели отлично иллюстрирует, что на таких новостях рынок может дернуться как вверх, так и вниз — все зависит от того, в каком направлении бежит эмоциональная толпа.

Политический фактор для рубля остаётся основным, и так будет до тех пор, пока рынок не получит на руки факты. Доллар закроет торги в пределах 62,1–62,85 рубля, евро завершит сессию в диапазоне 72,75–73,75 рубля.