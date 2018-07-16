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Глазьев: Россия и КНР не используют потенциал экономического сотрудничества в полной мере
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Глазьев: Россия и КНР не используют потенциал экономического сотрудничества в полной мере 

ТАСС 48 минут назад
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества не используется в полной мере. Об этом заявил советник президента РФ Сергей Глазьев в понедельник на пресс-конференции по итогам Четвертого экономического диалога между Россией и КНР в Пекине.
"Потенциал российско-китайского экономического сотрудничества используется далеко не в полной мере, — заявил Глазьев. — Мы только начали создавать условия быстрого развития наших экономик на основе сочетания конкурентных преимуществ".
Он также отметил, что России и КНР необходимо «больше инвестировать в экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами».
"В финансовой сфере перед нами стоит задача интеграции финансовых рынков, сопряжения банковских систем, а также перехода на расчеты в национальных валютах", — продолжил советник президента. «Мы должны оградить наше экономическое сотрудничество от вмешательства третьих стран», — подвел он итог.
Четвертый экономический диалог между Россией и Китаем прошел 15-16 июля в Пекине. В рамках мероприятия, организованного при поддержке института финансовых исследований «Чунъян» Народного университета Китая (RDCY) и исследовательской группы под руководством советника президента РФ, стороны обсудили достижения экономического сотрудничества двух стран, обозначили существующие проблемы и дали оценку перспективам его развития.
По итогам двух дней заседаний коллеги из России и КНР — экономисты, представители органов власти, академического сообщества — обнародовали совместный доклад «Наращивание потенциала российско-китайского сотрудничества».
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