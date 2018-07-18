Сотни новосибирцев пришли к опасному фонтану на митинг против повышения пенсионного возраста

Новосибирске начался митинг против повышения пенсионного возраста и НДС — три сотни человек вышли на площадку возле фонтана в сквере у здания на Орджоникидзе, 18.

«Митинг этот против разорительных инициатив правительства [ России ]: туда входит и НДС, и пенсионный возраст, и повышение цен на топливо, и повышение пошлин — всё, что они понавыдумывали за последние три месяца. Это общегражданский митинг, на котором какие-то политические знамёна реять не должны. Это наша позиция. Но мы пригласили все политические силы поучаствовать в этом деле. Вплоть до “Единой России” . И готовы предоставить им слово», — рассказал один из организаторов мероприятия Андрей Гладченко

По наблюдениям корреспондента НГС, к началу митинга в сквере собралось порядка 250-300 человек. Но ожидается, что люди будут подтягиваться к фонтану в течение всего мероприятия. Организаторами митинга выступила инициативная группа новосибирцев.

Фонтан, у которого проходит митинг, накануне огородили — на ограде повесили объявление об угрозе поражения электрическим током.