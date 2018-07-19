Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов строительной промышленности, телекоммуникаций и производства напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подорожал на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки Blue Diamonds Jewellery Worldwide PLC (CM:BLUE) выросли на 0,100 п. (16,67%), завершив торги на уровне 0,700. Бумаги Associated Motor Finance Company PLC (CM:ASSO) выросли в цене на 50,00 п. (12,50%), закрывшись на отметке 450,00.

Лидерами падения стали акции Ceylon Printers PLC (CM:CPRT), цена которых упала на 16,30 п. (22,77%), завершив сессию на отметке 55,30. Акции Tess Agro PLC (CM:TESS) поднялись на 0,100 п. (14,29%), закрывшись на уровне 0,600, а Union Assurance PLC (CM:UAL) снизились в цене на 22,80 п. (9,79%) и завершили торги на отметке 210,00.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 55 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,52%, или 1,03, достигнув отметки $66,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 1,39%, или 1,01, до $71,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 1,03%, или 12,60, до отметки $1.215,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,28% до 208,100, а котировки USD/LKR повысились на 0,08%, достигнув отметки 160,040.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,25.