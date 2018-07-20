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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,13%
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Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,13% 

Investing.com Россия 39 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производства, строительной промышленности и автомобилестроения.
На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подорожал на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки Amana Takaful PLC (CM:ATL) выросли на 0,200 п. (25,00%), завершив торги на уровне 1,000. Бумаги Selinsing PLC (CM:SELI) выросли в цене на 136,60 п. (22,27%), закрывшись на отметке 750,00.
Лидерами падения стали акции Ceylon Printers PLC (CM:CPRT), цена которых упала на 12,10 п. (16,90%), завершив сессию на отметке 59,50. Акции Hunter&Company PLC (CM:HUNT) поднялись на 50,40 п. (10,90%), закрывшись на уровне 412,00, а Pegasus Hotels of Ceylon PLC (CM:PEG) снизились в цене на 2,20 п. (7,89%) и завершили торги на отметке 25,70.
На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (120) превысило количество закрывшихся в минусе (49), а котировки 53 акций практически не изменились.
Котировки акций Amana Takaful PLC (CM:ATL) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 25,00%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 1,000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,44%, или 0,30, достигнув отметки $67,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,06%, или 0,04, до $72,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.223,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,32% до 208,400, а котировки USD/LKR упали на 0,06%, достигнув отметки 159,860.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 94,90.
Investing.com Россия: последние новости
Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,13% Нефть в плюсе; Саудовская Аравия ожидает снижения экспорта в августе
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