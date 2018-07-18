Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов строительной промышленности, обувной и легкой промышленности и торговли.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share подешевел на 0,31%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки PCH Holdings PLC (CM:PCHH) выросли на 0,100 п. (16,67%), завершив торги на уровне 0,700. Бумаги Amana Takaful PLC (CM:ATL) выросли в цене на 0,100 п. (12,50%), закрывшись на отметке 0,900.

Лидерами падения стали акции Samson International PLC (CM:SIL), цена которых упала на 12,50 п. (12,79%), завершив сессию на отметке 85,20. Акции Beruwala Resorts PLC (CM:BERU) поднялись на 0,100 п. (12,50%), закрывшись на уровне 0,700, а Office Equipment PLC (CM:OFEQ) снизились в цене на 8,50 п. (11,55%) и завершили торги на отметке 65,10.

На фондовой бирже Коломбо количество подешевевших бумаг (84) превысило количество закрывшихся в плюсе (71), а котировки 59 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,52%, или 0,35, достигнув отметки $66,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,42%, или 0,30, до $71,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,37%, или 4,60, до отметки $1.222,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR снизилась на 0,95% до 208,425, а котировки USD/LKR повысились на 0,03%, достигнув отметки 159,940.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 95,08.