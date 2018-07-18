США сбивают цены на нефть сомнительными прогнозами

Добыча сланцевой нефти в США в августе поставит новый исторический рекорд, — 7,47 млн баррелей в сутки, прогнозирует американское министерство энергетики. По его данным, в июле производство на семи основных сланцевых формациях страны достигло 7,327 млн баррелей в день. Это на 129 тысяч больше показателя июня.

С января прибавка составила 778 тысяч баррелей в сутки, а по сравнению с июлем прошлого года добыча увеличилась на 1,6 млн баррелей в день. При этом мировой суточный спрос на черное золото, по оценкам МЭА , вырос всего на 1,4 млн баррелей.

Суммарный по отрасли показатель производства нефти вывел США на третье место в мире после России (11,2 млн баррелей в день) и Саудовской Аравии (10,4 млн баррелей в сутки). Добыча растет во всех без исключения нефтяных бассейнах США, но в августе самый заметный прирост производства придется на крупнейший из них — Permian, отмечается в обзоре Управления энергетической информации.

Причем если в прошлом году всплеску помогало увеличение отдачи месторождений, то после взлета цен к отметкам выше 70 долларов за баррель WTI началось включение в работу дополнительных, прежде нерентабельных пластов, пишет Finanz.ru

Продолжает расти и количество пробуренных, но еще не запущенных скважин. В июле оно достигло рекордных 7327 штук. Это почти на 2 тысячи больше, чем в начале 2016 года, когда нефтяной рынок обвалился к 12-летним минимумам. Такие скажвины, как правило, можно быстро ввести в эксплуатацию при улучшении инфраструктурных возможностей и росте цен на нефть, сообщает Reuters

Лукавые цифры и легкая паника

Не стоит слепо верить американскому департаменту энергетики, предупреждает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев Минэнерго США давно и активно участвует в информационных войнах и очень сильно искажает статистику, поясняет он. Ведомство даже готовит два варианта своих отчетов — для внутреннего потребления правительства и планирования, и для всех остальных. И они достаточно сильно различаются. Преимущественно искажаются данные по самим США, Канаде , Саудовской Аравии и России.

На самом деле, по словам эксперта, два месяца назад американские сланцевые компании опубликовали просто панический доклад о ситуации в отрасли. Она складывается не совсем так, как ожидалось, говорится в документе.

Ранее считалось, что сланцевая добыча будет очень эластична, и при благоприятных условиях для ее восстановления потребуется не больше двух месяцев. Но дело в том, что после сильного падения цен часть компаний перестала добывать сланцевую нефть, и было уволено довольно много людей — 50 тысяч человек. Соответственно, площадки, где хранилось оборудование, оказались без охраны, и часть его растащили (в основном это касается грузовиков и всяких железных мелочей, на буровые установки особо никто не покушался).

Сейчас цены подросли достаточно для того, чтобы восстанавливать добычу на всех сланцевых месторождениях США. Но оказалось, что восстановить штат сотрудников не так-то просто. К моменту подготовки доклада сланцевые компании США смогли набрать только 7 тысяч человек из необходимых 50-ти тысяч.

«Потому что люди, во-первых, разуверились в надежности этих сланцевых компаний. А, во-вторых, ситуация на рынке труда США относительно благоприятная, найти работу несложно, тем более работу в нормальных городах, а не в такой дыре, где обычно добывают сланцевую нефть», — рассуждает Танкаев.

Как раз после публикации этого документа президент США Дональд Трамп стал настойчиво требовать от Саудовской Аравии увеличения добычи нефти, потому что рост котировок черного золота закономерно привел к повышению цен на бензин на заправках в США, и народ оказался недоволен.

«Мы по себе знаем, что бензин — очень чувствительный товар. И, конечно, народ надо было успокоить», — замечает эксперт.

Какие-то обещания геополитические союзники Трампу дали, но, скорее, чисто формальные. Все-таки действует соглашение ОПЕК+, и страны, которые в него входят, убедились, что оно очень полезно для их экономики, и никто нарушать этих договоренностей не будет.

Рост производства нефти, который наблюдается сейчас, осуществляется в рамках соглашения. На последней встрече ОПЕК+ было принято решение об увеличении объема добычи в целом на 1 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать спад в Венесуэле . Соответственно, этот миллион раскидали между участниками соглашения. Россия, в частности, получила 200 тыс., потому что такова ее доля на мировом рынке.

Политические игры

По оценке авторов доклада, чтобы утолить кадровый голод, доукомплектовать и восстановить оборудование сланцевой отрасли США, потребуется около полутора лет. Для этого необходимы деньги, но с финансированием в стране ситуация вполне благоприятная: там и кредиты дешевые возможны, и есть государственная помощь этой самой сланцевой отрасли.

Собственно, эта паническая публикация отчасти преследовала политические цели — возбудить правительство США и заставить его еще активнее помогать сланцевым компаниям. Восстановить материальную базу будет не так уж сложно, да и людей сейчас уже набрали, скорее всего, больше 7 тысяч. Так что полтора года — это все-таки прогноз излишне пессимистичный. Но и за месяц отрасль тоже вряд ли восстановится.

Так что заявления американского Минэнерго — это политический ход, направленный на стабилизацию рынка, уверен Танкаев. И, надо признать, цены они все-таки несколько сбили: сейчас нефть торгуется на уровне 72 доллара за баррель, тогда как еще сравнительно недавно вплотную подбиралась к 80 долларам за баррель.

Но эта политика информационного давления эффективна только на краткосрочную перспективу, считает аналитик. Несколько дней цены будут идти вниз, но поскольку реальных объемов нефти не появится, дальше тренд пойдет обратный, рынок отыграет потери, и начнется рост.

В своем мнении эксперт не одинок. Схожей точки зрения придерживается, например, Goldman Sachs. Текущие падение цен, по мнению аналитиков банка, является обычной коррекцией на фоне ликвидации избыточного объема длинных позиций и временного изменения баланса спроса и предложения. Но позднее черное золото вновь протестирует уровень в 80 долларов за баррель, считают они.

В то же время, специалисты Goldman Sachs призывают участников рынка привыкать к высокому уровню волатильности, который обусловлен значительными изменениям предложения в силу неожиданных событий и политических решений США.