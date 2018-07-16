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Саудиты предлагают дополнительные поставки нефти покупателям в Азии
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Саудиты предлагают дополнительные поставки нефти покупателям в Азии 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия предлагает дополнительные объемы нефти, помимо своих контрактных поставок, некоторым покупателям в Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Фото: EPA/ALI HAIDER
Ближневосточное королевство, де-факто лидер ОПЕК, планирует рекордную добычу нефти после смягчения ограничений на производство в рамках сделки ОПЕК+. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. предложила дополнительные грузы нефти сорта Arab Extra Light с поставкой в августе по крайней мере двум покупателям в Азии, утверждают собеседники агентства. Это стало дополнением к предусмотренным контрактами ежемесячным поставкам от Saudi Aramco. Один из азиатских переработчиков, получивший предложение о закупках Arab Extra Light, принял дополнительные поставки, сказал один из источников.
Ссылки по теме
МЭА: резервные мощности по добыче нефти могут дойти до предела Добыча ОПЕК подскочила в июне на фоне роста производства в Саудовской Аравии Саудовская Аравия снизила цены на большинство сортов нефти Администрация президента США Дональда Трампа, беспокоясь о влиянии роста цен на бензин на промежуточные выборы, которые пройдут в ноябре, настойчиво лоббировала увеличение добычи нефти ОПЕК. Импорт нефти США из Саудовской Аравии подскочил в июле на 51%. Королевство, как сообщается, стремится увеличить производство в этом месяце до беспрецедентных 10,8 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения Саудовской Аравией обязательств по ограничению добычи в июне упал до 26%, показали расчеты Bloomberg на основе данных вторичных источников ОПЕК. Это первый случай, когда королевство не выполнило условия соглашения, с тех пор как оно начало действовать в январе 2017 года. Между тем, некоторые клиенты Саудовской Аравии, такие как Индия, предупреждают, что более высокие цены будут сдерживать спрос. В Китае компания Unipec — торговое подразделение крупнейшего в стране нефтепереработчика — сократила закупки у королевства, сославшись на высокие цены. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом месяце Saudi Aramco снизила цены на августовские поставки большинства сортов нефти для Азии и Европы и всех сортов нефти для покупателей из США.
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