Саудиты предлагают дополнительные поставки нефти покупателям в Азии

Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия предлагает дополнительные объемы нефти, помимо своих контрактных поставок, некоторым покупателям в Азии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: EPA/ALI HAIDER

Ближневосточное королевство, де-факто лидер ОПЕК, планирует рекордную добычу нефти после смягчения ограничений на производство в рамках сделки ОПЕК+. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. предложила дополнительные грузы нефти сорта Arab Extra Light с поставкой в августе по крайней мере двум покупателям в Азии, утверждают собеседники агентства. Это стало дополнением к предусмотренным контрактами ежемесячным поставкам от Saudi Aramco. Один из азиатских переработчиков, получивший предложение о закупках Arab Extra Light, принял дополнительные поставки, сказал один из источников.

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