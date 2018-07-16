ЦБ мешает банкам выдавать потребительские кредиты

ЦБ с 1 сентября сделает менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска — это значит, что для них потребуется больше капитала. Регулятор ограничивает отношение капитала к активам 8%, но активы взвешиваются с учетом риска. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.

Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов вырастет до 130%. Это следует из проекта инструкции ЦБ, которую регулятор разместил на сайте 10 июля.

Суть в том, что при том же размере капитала банки смогут выдавать меньше кредитов, объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов . Сейчас на рынке нет беззалоговых кредитов по ставке меньше 10%, у многих банков это выбьет почву из-под ног, считает он. «Сейчас ставки потребкредитов намного превышают 10%, тогда какие кредиты могут выдаваться с коэффициентом 100%? Только ипотека — значит, регулятор вводит повышенные коэффициенты на все потребкредиты», — резюмирует розничный банкир.

ЦБ видит риски в росте необеспеченных потребкредитов. Этой весной рост составил 17,8% в месяц (в годовом выражении), сообщил регулятор. Доходы населения растут медленнее: их прирост в январе — мае 2018 г. к прошлому году — 5% (в номинальном выражении), приводит данные ЦБ. Такое сочетание затрудняет обслуживание кредитов. Закредитованность населения увеличивается, согласен аналитик Fitch Дмитрий Васильев , но рост на уровне 10–15% в год не кажется ему очень быстрым. Качество розничных кредитов, по словам Васильева, стабильно — так что о перегреве рынка говорить рано.

Некоторые крупнейшие розничные банки превышают свои планы по кредитованию, заявленные в начале года, указывает ЦБ. Портфели растут быстрее, чем в прошлом году, но в выдачах растет доля залоговых кредитов с длинным сроком и низкими ставками, говорит аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский . Такие кредиты берут более надежные заемщики.

Проблема не в общем росте кредитования, а в увеличении сумм, выдаваемых на руки клиентам, и так поступают в основном крупные банки, рассказывает первый зампред правления «Ренессанс кредита» Татьяна Хондру . А предлагаемая мера, продолжает она, в большей степени затронет сегмент небольших кредитов (например, кредиты на покупку товаров в торговых точках): крупные суммы выдаются по более низким ставкам.

После принятия новых коэффициентов риска получение кредитов для многих заемщиков, даже неплохих, будет ограничено, предупреждает Дужинский. Им придется искать деньги вне банковского рынка. Кредитование некоторых типов клиентов станет невыгодно для банков, подтверждает Хондру.

Банки сейчас конкурируют процентными ставками, на рынке своего рода гонка, поэтому при первом рассмотрении кажется, что подобная инициатива будет способствовать еще большему снижению ставок, а не замедлению кредитования, считает начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян. Эта мера приведет к снижению ставок не только кредитов, но и вкладов, добавляет Грибанов.