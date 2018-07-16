Украинский транзит газа: если ли жизнь после 2019 года?

Россия, Украина и ЕК начинают обсуждать транзит газа после 2019 года

Еврокомиссией и Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией Украиной пройдут 17 июля в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражом Стокгольма по спорам "Газпрома" "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

В переговорах примут участие министр энергетики РФ Александр Новак , вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович , представители Минэнерго Украины, "Газпрома" и "Нафтогаза". Основной повесткой переговоров станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом", говорилось в сообщении Минэнерго РФ. "Наша цель — согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также наши методы работы", — говорилось в заявлении Шефчовича.

При этом подписание соглашения по транзиту газа через Украину после 2019 года по итогам переговоров маловероятно из-за противоречий между сторонами, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Препятствия к договоренностям

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Нидерландах и В то же время "Нафтогаз" начал принудительное взыскание средств по решению арбитража Стокгольма и заявил о поддержке судами его ходатайств об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии Великобритании . Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.

"Газпром" назвал условием дальнейших переговоров восстановление баланса интересов сторон, который был нарушен решением арбитража Стокгольма.

"Во-первых, обязательно должен быть восстановлен баланс интересов сторон. Как это может быть достигнуто? Или это изменение, или отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом, или, может быть, Украина сделает какие-то конструктивные предложения. Пока никаких конструктивных предложений со стороны Украины мы не слышали", — говорил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Восстановление баланса интересов сторон — это условие дальнейших переговоров. И конечно, Украина должна представить основания экономической целесообразности транзита через свою территорию", — указывал он.

"Нафтогаз" не стал обосновывать экономическую целесообразность транзита через Украину, а вместо этого в июле подал иск в арбитраж Стокгольма с требованием пересмотреть тарифы на транзит с марта 2018 года. Исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Условием снижения суммы требований может стать бронирование "Газпромом" мощностей по транзиту газа через Украину после 2019 года либо снятие блокировки на поставки газа других компаний из РФ и Средней Азии, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко

Проблема "Северного потока-2"

Вопрос продолжения транзита российского газа через Украину после 2019 года волнует политиков ЕС , Украины и США в связи с планируемым строительством газопровода "Северный поток-2" из России в Германию . Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Президент РФ Владимир Путин в мае после встречи с Меркель в очередной раз подчеркнул, что запуск проекта "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности. В апреле Миллер говорил, что "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, и он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Подписание соглашения по транзиту газа через Украину после 2019 года пока маловероятно, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко

"Подписание соглашения по транзиту после 2019 года маловероятно — слишком много у сторон противоречий. Но учитывая, что подобные трехсторонние встречи проходят не часто, а времени до 2020 года, по большому счету, остается не так много, было бы правильно предпринять хотя бы предварительные шаги, приближающие к подписанию такого договора", — отметил он.

Алексей Гривач. Итоги переговоров будут зависеть о того, сможет ли ЕС повлиять на позицию Украины, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности