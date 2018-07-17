Медведев считает важной дискуссию о пенсионной реформе

Медведев считает важной дискуссию по изменениям в пенсионное законодательство

"Не так давно вы на заседании комитета по социальной политике обсуждали законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, совсем скоро, в четверг его уже будет рассматривать в первом чтении Государственная дума", — обратился к парламентариям председатель правительства на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Он отметил, что "позиция правительства известна". "Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии, тем более, что тема действительно непростая и такого рода дискуссия необходима", — отметил Медведев. Он рассчитывает, что "Совет Федерации в дальнейшем будет участвовать в этом [обсуждении]".

Законопроектом, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.