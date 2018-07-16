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Снижение доходности гособлигаций США позитивно отразилось на еврооблигациях стран СНГ
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Снижение доходности гособлигаций США позитивно отразилось на еврооблигациях стран СНГ 

Прайм 1 час назад
В пятницу на американских фондовых площадках преобладал оптимизм, лидировали акции энергетического сектора, т. к. цены на нефть восстанавливались после волны продаж в середине прошлой недели. По итогам торгов S&P 500 вырос на 0,1%, Dow Jones — на 0,4%. В пятницу доходность десятилетних гособлигаций США снизилась на 2 б. п. до 2,83%. Доллар в пятницу слабел, сегодня утром ярко выраженной динамики не демонстрирует.
Снижение доходности гособлигаций США в пятницу позитивно отразилось на котировках еврооблигаций стран СНГ. На рынке российских суверенных еврооблигаций наибольший рост был зафиксирован в длинных выпусках: Россия-43 лидировали, подорожав на 1,1 п. п.
Рубль в течение всего дня торговался в очень узком диапазоне 62,20 — 62,30 за доллар, однако после 19:00 мск на неликвидном рынке перед выходными резко ослаб до 62,64 за доллар. К закрытию обменный курс составил 62,45 руб. за доллар (за сутки российская валюта подешевела на 0,3%).
На рынке ОФЗ торговая активность была низкой, обороты составили менее 17 млрд руб. Доходности бумаг остались практически на предыдущих уровнях, максимальное изменение было зафиксировано лишь в шестилетних ОФЗ-26222 и ОФЗ-26223, доходности которых просели на 2 б. п., говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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