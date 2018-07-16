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Правительство не поддержало инициативу о снижении пенсионного возраста для женщин
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Правительство не поддержало инициативу о снижении пенсионного возраста для женщин 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Правительство не намерено вносить поправки о снижении параметров пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. «Если параметры повышения пенсионного возраста для женщин снизить до 60 лет, то планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся», — отметил министр. Ранее сообщалось о намерении Госдумы скорректировать предложение по повышению пенсионного возраста для женщин. Рассмотреть изменения, которые касаются пересмотра сроков выхода на заслуженный отдых для россиян, депутаты намерены 19 июля. В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона в действующем варианте. Он предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин. Добавим, проект изменения пенсионного возраста для россиян депутаты в регионах должны обсудить 17 июля..
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