Правительство не поддержало инициативу о снижении пенсионного возраста для женщин 

Правительство не намерено вносить поправки о снижении параметров пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. «Если параметры повышения пенсионного возраста для женщин снизить до 60 лет, то планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся», — отметил министр. Ранее сообщалось о намерении Госдумы скорректировать предложение по повышению пенсионного возраста для женщин. Рассмотреть изменения, которые касаются пересмотра сроков выхода на заслуженный отдых для россиян, депутаты намерены 19 июля. В первом чтении парламентарии рассмотрят проект закона в действующем варианте. Он предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин. Добавим, проект изменения пенсионного возраста для россиян депутаты в регионах должны обсудить 17 июля..