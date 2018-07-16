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Повышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить, — Макарова
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Повышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить, — Макарова 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«На мой взгляд, мнение людей по вопросу готовности к повышению пенсионного возраста разное: кто-то уже сейчас готов, а кто-то пока нет. Тем не менее, есть те, кто готов работать, будучи на пенсии, есть работающие пенсионеры. Повышение пенсионного порога дает возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить.
Если говорить об изменении уровня жизни, я думаю, что он изменится в лучшую сторону. Повышение возраста не такое уж и большое, многие могут и хотят работать. Есть возможности и необходимый опыт и знания. На мой взгляд, россияне старшего возраста могут передавать опыт, работать преподавателями, а также начать свою предпринимательскую деятельность», — сказала Мария Макарова.
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