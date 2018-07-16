Повышение пенсионного порога даст возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить, — Макарова

«На мой взгляд, мнение людей по вопросу готовности к повышению пенсионного возраста разное: кто-то уже сейчас готов, а кто-то пока нет. Тем не менее, есть те, кто готов работать, будучи на пенсии, есть работающие пенсионеры. Повышение пенсионного порога дает возможность трудиться и не переживать, что вас могут уволить.