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Эксперт рассказал, как решить проблему роста цен на бензин
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Эксперт рассказал, как решить проблему роста цен на бензин 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Поэтапное снижение акцизов на бензин к 2019 году может решить проблему роста цен на горюче-смазочные материалы. От этом сообщил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Соответствующее заявление он сделал в ходе «круглого стола» КПРФ «Законодательное обеспечение государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы».
«При проведении налогового манёвра следует предложить Правительству России для выравнивания условий хозяйствования на внутреннем рынке и внешних рынках параллельное снижение экспортных пошлин, провести поэтапное снижение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года», — сказал Баженов.
Также, по словам эксперта, необходимо совершенствование биржевой торговли. В частности, это касается направления системного развития мелкооптовых продаж с возможностью отгрузки трубопроводным транспортом и упразднения временного лага при формировании цен в разных сегментах рынка.
«Кроме того, для преодоления неравенства розничных и оптовых цен следует кратно увеличить объём обязательной биржевой торговли, например 25% — дизельное топливо и 50% — бензин. И распространить на все отечественные нефтеперерабатывающие заводы без исключения», — сказал он.
Баженов подчеркнул, что нефтяному рынку требуется полноценная реформа. «Без неё новая волна кризиса — это вопрос времени», — сказал он.
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