БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. «Северный поток — 2» является экономическим проектом, но Европейский союз заинтересован при этом в том, чтобы Украина сохранила роль транзитера для российского газа «в определенном объеме». Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер и члены кабинета министров много раз говорили, что «Северный поток — 2» в первую очередь является экономическим проектом. При этом мы подчеркивали, что нам нужна ясность относительно роли Украины в качестве страны-транзитера для российского газа", — отметил он.
Судьба транзита российского газа по территории Украины станет основной темой переговоров России, Украины и Евросоюза, которая пройдет во вторник в Берлине 17 июля. ЕС будет представлять заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Зайберт отметил, что в Берлине доверяют его посредничеству и приветствуют те усилия, которые он прикладывает.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.