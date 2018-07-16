Кабмин ФРГ: ЕС нужна ясность о роли Украины после ввода в строй «Северного потока — 2»

"Канцлер и члены кабинета министров много раз говорили, что «Северный поток — 2» в первую очередь является экономическим проектом. При этом мы подчеркивали, что нам нужна ясность относительно роли Украины в качестве страны-транзитера для российского газа", — отметил он.

Судьба транзита российского газа по территории Украины станет основной темой переговоров России , Украины и Евросоюза, которая пройдет во вторник в Берлине 17 июля. ЕС будет представлять заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович . Зайберт отметил, что в Берлине доверяют его посредничеству и приветствуют те усилия, которые он прикладывает.