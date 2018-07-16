ЕС испугался российских птиц

ЕС ограничил поставки птицы из России

Евросоюз временно ограничил поставки из России мяса птицы и птицеводческой продукции. Причиной стало распространение птичьего гриппа в нескольких регионах страны.

Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии принял решение ограничить поставки со всех предприятий российского птицепрома. Право на экспорт в ЕС мяса птицы имеют 18 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор

Запрет на поставки касается мяса птицы и его полуфабрикатов, а также продукции, не прошедшей термическую обработку.

Птичий грипп зафиксирован в Курской, Орловский, Ростовской, Самарской и других областях.