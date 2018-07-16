ЕС испугался российских птиц

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ЕС ограничил поставки птицы из России 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз временно ограничил поставки из России мяса птицы и птицеводческой продукции. Причиной стало распространение птичьего гриппа в нескольких регионах страны.
Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии принял решение ограничить поставки со всех предприятий российского птицепрома. Право на экспорт в ЕС мяса птицы имеют 18 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор.
Запрет на поставки касается мяса птицы и его полуфабрикатов, а также продукции, не прошедшей термическую обработку.
Птичий грипп зафиксирован в Курской, Орловский, Ростовской, Самарской и других областях.
В конце июня ввоз продукции с российских птицефабрик запретили власти Казахстана. До этого специалистам удалось локализовать очаг птичьего гриппа в Бековском районе Пензенской области.
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