ЕС испугался российских птиц

Евросоюз временно ограничил поставки из России мяса птицы и птицеводческой продукции. Причиной стало распространение птичьего гриппа в нескольких регионах страны.
Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии принял решение ограничить поставки со всех предприятий российского птицепрома. Право на экспорт в ЕС мяса птицы имеют 18 российских предприятий, сообщает Россельхознадзор.
Запрет на поставки касается мяса птицы и его полуфабрикатов, а также продукции, не прошедшей термическую обработку.
Птичий грипп зафиксирован в Курской, Орловский, Ростовской, Самарской и других областях.
В конце июня ввоз продукции с российских птицефабрик запретили власти Казахстана. До этого специалистам удалось локализовать очаг птичьего гриппа в Бековском районе Пензенской области.