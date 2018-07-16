Кабмин сможет с 2019 года вводить пошлину на экспорт топлива в 60% от цены нефти

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Правительство в поправках к Налоговому кодексу предлагает установить возможность вводить с 2019 года экспортные пошлины на нефтепродукты в размере 60% от вывозных пошлин на сырую нефть, если цена нефти вырастет на 15%. Соответствующие поправки представлены к заседанию комитета по бюджету и налогам Госдумы

Из документов, в частности, следует, что пошлину предлагается вводить сроком на полгода начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором выросла цена.

Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.

Правительство закрепляет за собой право повышать экспортную пошлину на нефтепродукты как крайнюю меру, позволяющую регулировать объем предложения на внутреннем рынке и, соответственно, предотвращать резкий рост розничных цен на топливо.

Ранее Минфин предложил наделить правительство правом повышать в 2018 году экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо, керосин до 90% от ставки пошлины на нефть в качестве возможной ответной меры на рост цен на моторное топливо. Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для «заморозки» на текущем уровне цены в рознице, правительство сможет применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины.

Госдума 5 июля приняла в первом чтении ряд законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства.

Провести налоговый маневр планируется в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.