Франция закрывает торгпредство в России

Посольство Франции закрывает торгпредство в России

Власти Франции приняли решение закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России , сообщает пресс-служба дипмиссии.

Как отмечается, данное решение принято «в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры».

«Местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», — говорится в коммюнике.

Так, в посольстве сообщили, что за последние несколько месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились. В качестве примеров указаны «незаконные аресты», наложенные на его банковский счет, а также выдворение его директора, обладающего дипломатическим паспортом.

Решение вступает в силу 16 июля.