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Франция закрывает торгпредство в России
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Посольство Франции закрывает торгпредство в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Власти Франции приняли решение закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России, сообщает пресс-служба дипмиссии.
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Как отмечается, данное решение принято «в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры».
«Местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», — говорится в коммюнике.
Так, в посольстве сообщили, что за последние несколько месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились. В качестве примеров указаны «незаконные аресты», наложенные на его банковский счет, а также выдворение его директора, обладающего дипломатическим паспортом.
Решение вступает в силу 16 июля.
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