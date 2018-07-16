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Пенсионную реформу поддержали 77 регионов
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Пенсионную реформу поддержали 77 регионов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что законопроект о повышении пенсионного возраста одобрили в 77 регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ни один из 77 отзывов на документ не был отрицательным, подчеркнул Нилов.
Депутат рассказал, что отзывы прислали либо органы исполнительной власти, либо законодательной, либо представители обеих ветвей власти. Некоторые отзывы содержали предложения региональных властей.
Консолидированные (высказанные сразу высшим исполнительным и высшим законодательным органами) отзывы поступили от 50 процентов субъектов. Все отклики регионов должны поступить в комитет Нилова до 17 июля.
В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.
Сейчас пенсия для российских женщин начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
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