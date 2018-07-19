В Госдуме рассказали о поправках в пенсионный законопроект ко II чтению

В законопроект о повышении пенсионного возраста ко II чтению будут внесены ряд поправок, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Kakie-meri-podderzhki-budut-zalozheni-v-pensionnom-zakonoproekte—2018-07-19/) RNS первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин

«В законопроекте будут прописаны меры налогового послабления, причем исходя из биологического возраста человека, а не возраста выхода на пенсию. Будет введен набор льгот, субсидий и компенсаций, которые люди будут получать опять же в зависимости от биологического возраста, а не возраста выхода на пенсию», — сказал он.

По его словам, также будут прописаны дополнительные меры по охране здоровья, связанные с более частой диспансеризацией, для людей предпенсионного возраста.

Отдельно в законопроекте будут отражены меры по защите людей предпенсионного возраста от необоснованных сокращений.

«Мы обязательно будем говорить о мерах, которые должны быть приняты на рынке труда для того, чтобы защитить людей такого возраста от необоснованных сокращений/увольнений, какие-то отдельные истории будем обсуждать по северным регионам. Все эти меры известны и зафиксированы как необходимые для проработки и обсуждения», — пояснил Сидякин.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов [продлил] (https://rns.online/economy/Srok-predstavleniya-popravok-k-proektu-o-povishenii-pensionnogo-vozrasta-prodlili-do-24-sentyabrya-2018-07-19/) срок представления поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста с 18 августа до 24 сентября