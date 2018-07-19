Комитет по труду не получил от регионов отрицательных отзывов на законопроект о повышении пенсионного возраста

Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил глава комитета Ярослав Нилов

«Российские регионы. На сегодня из 79 регионов поступили мнения (по законопроекту о повышении пенсионного возраста. — RNS). Из 60 поступили консолидированные отзывы с положительной позицией. Отрицательных позиций из регионов в комитет не поступило», — сказал Нилов.