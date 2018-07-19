Комитет по труду не получил от регионов отрицательных отзывов на законопроект о повышении пенсионного возраста 

Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил глава комитета Ярослав Нилов.
«Российские регионы. На сегодня из 79 регионов поступили мнения (по законопроекту о повышении пенсионного возраста. — RNS). Из 60 поступили консолидированные отзывы с положительной позицией. Отрицательных позиций из регионов в комитет не поступило», — сказал Нилов.
Сегодня, 19 июля, Госдума рассматривает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ предполагает повышение пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.