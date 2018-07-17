В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Около тысячи человек приняли участие в митинге на набережной Новосибирска против повышения пенсионного возраста. Акция, организованная Федерацией профсоюзов, прошла днем 17 июля в парке «Городское начало».

Как сообщает агентство «Интерфакс», участники мероприятия потребовали от Госдумы Совета Федерации не принимать законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что после предложения правительства существенно увеличить возраст выхода на пенсию количество обращений к президенту по поводу пенсионного обеспечения выросло в 20 раз.

Напомним, правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.