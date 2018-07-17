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В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста
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В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ngs.ru
Около тысячи человек приняли участие в митинге на набережной Новосибирска против повышения пенсионного возраста. Акция, организованная Федерацией профсоюзов, прошла днем 17 июля в парке «Городское начало».
Как сообщает агентство «Интерфакс», участники мероприятия потребовали от Госдумы и Совета Федерации не принимать законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что после предложения правительства существенно увеличить возраст выхода на пенсию количество обращений к президенту по поводу пенсионного обеспечения выросло в 20 раз.
Напомним, правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.
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