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Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы
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Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в парке «Городское начало».
Организатор митинга — Федерация профсоюзов Новосибирской области. Акция началась в 18:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 300 человек.
Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».
Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).
Один из последних митингов против пенсионной реформе прошёл 8 июля в Первомайском сквере. Тогда на акцию пришло около 150 человек, а организатором выступал обком КПРФ.
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