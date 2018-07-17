Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы

Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в парке «Городское начало». Организатор митинга — Федерация профсоюзов Новосибирской области . Акция началась в 18:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 300 человек. Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа». Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63). Один из последних митингов против пенсионной реформе прошёл 8 июля в Первомайском сквере. Тогда на акцию пришло около 150 человек, а организатором выступал обком КПРФ