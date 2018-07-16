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ЦБ дестимулирует валютное кредитование для повышения уровня ликвидности?
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ЦБ дестимулирует валютное кредитование для повышения уровня ликвидности? 

Прайм 2 часа назад
Вслед за повышением RW по потребительским кредитам, которое, как мы отмечали, в целом нейтрально (т.к. не сильно ухудшит условия кредитования из-за особенностей розничных кредитов, которые не учитываются в регуляторных требованиях), ЦБ решил ужесточить условия по валютным кредитам. По кредитам (и вложениям в долговые ценные бумаги) российским компаниям-экспортерам, выданным с 1 июля 2018 г., RW повышаются на 10 п.п. до 110%.
Напомним, что раньше в отношении этой категории не применялись повышенные RW (в отличие от других заемщиков). Замечания банков о том, что для экспортеров валютный риск представляет именно рублевый долг (укрепление рубля приводит к увеличению долговой нагрузки), не убедили регулятора. Стоит отметить, что объем валютного кредитования в целом по системе с начала 2015 г. и так сильно уменьшился (на 35 млрд долл. до 145,5 млрд долл. на 1 июня 2018 г.), и тренд на снижение сохраняется.
По-видимому, эта мера больше связана не с кредитными рисками, а с регулированием валютной ликвидности в банковской системе (остатки на корсчетах и депозитах в иностранных банках). Сейчас она находится на низком уровне (большой объем изымается в результате интервенций Минфина) и могла бы пополниться за счет высвобождения средств из валютного кредитования.
Хотя ужесточение не выглядит сильным, для некоторых крупных банков, имеющих большой объем валютного кредитования, оно может быть достаточно чувствительным, учитывая небольшой запас капитала над минимально допустимым уровнем (а для системно значимых банков надбавка ежегодно повышается). В свою очередь, российским экспортерам для привлечения валютного долгового фондирования придется или платить более высокую ставку (для компенсации повышенных RW), или идти к иностранным инвесторам (но санкционный режим для ряда компаний является препятствием).
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