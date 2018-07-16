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Минтруд РФ прогнозирует сокращение притока рабочей силы на рынок труда в ближайшие годы
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Минтруд РФ прогнозирует сокращение притока рабочей силы на рынок труда в ближайшие годы 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Приток новой рабочей силы в ближайшие годы будет сокращаться, и этот фактор позволит пожилым трудоустроиться, сказал в понедельник глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"У нас другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, больше не будет. Только через … 22-23 года", — сказал Топилин, отвечая на вопрос, не приведут ли изменения в пенсионное законодательство к безработице.
По словам министра, сегодня открыто «окно возможностей», когда на рынок выходят те, кто родился в 90-е годы.
16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.
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