Уплощение UST не мешает росту американских акций

В конце прошлой недели американские акции продолжили рост, индекс S&P прибавил 0,11%, а его спред к 100-дневной средней достиг локального максимума. Инвесторы продолжают верить в то, что торговой войны США Китаем не будет, но китайским акциям (индекс SHCOMP) пока не удается заметно восстановиться.

Помимо этого риска инвесторы рынка акций игнорируют уплощение кривой UST, спред между 10— и 2-летними бумагами ушел ниже 25 б.п., минимального значения, по крайней мере, за последние 5 лет. В условиях ужесточения монетарной политики ФРС (по мнению членов FOMC, продолжится еще несколько лет) и повышенной относительно целевого уровня инфляции (2,9% г. /г., по данным за июнь) такая форма кривой может указывать на наличие ожиданий у участников рынка UST наступления рецессии (что должно заставить ФРС остановить цикл повышения раньше достижения ставкой нейтрального уровня 3%).

Для российского рынка, который заметно восстановился после распродаж в апреле-мае (и сейчас не выглядит недооцененным в сравнении с другими GEM), важным является итог сегодняшней встречи президентов РФ и США.