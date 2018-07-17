Официальный курс доллара вырос на 18 копеек, евро — на 45

ЦБ установил официальные курсы валют на 18 июля. Курс доллара повысился на 17,96 копейки, составив 62,4352 рубля (62,2556 рубля на 17 июля). Курс евро увеличился на 44,72 копейки, до 73,2427 рубля (72,7955 рубля на 17 июля).

Владимира Путина и Рубль закономерно отступает в парах с иностранными валютами, практически не реагируя на пресс-конференцию президентов России и США Дональда Трампа , отмечает директор «Альпари» Александр Разуваев . По его словам, оставшийся без сильной поддержки геополитических ожиданий рынок перейдет во власть локальных фактов — нефтяных колебаний и технических сигналов.

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. «Теперь, когда позади событие, формировавшее позитивные ожидания на рынке, существует риск того, что российская валюта начнет более заметно реагировать на динамику нефтяного рынка, где за последнюю неделю произошла коррекция на 9,5%», — согласны аналитики Нордеа Банка

По их прогнозу, умеренную поддержку нацвалюте может оказать приближение пика налоговых платежей, приходящегося на 25 июля.

«В целом же риски по российской валюте скорее смещены в сторону ослабления», — полагают аналитики Нордеа Банка.