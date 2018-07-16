ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июля. Курс доллара понизился на 3,78 копейки, составив 62,2556 рубля (62,2934 рубля с 14 июля). Курс евро увеличился на 32,96 копейки, до 72,7955 рубля (72,4659 рубля с 14 июля).
Инвесторы ждут встречу президентов США и России и настраиваются на ее позитивный исход, отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов. Сам факт предстоящей встречи в последние пару недель создавал оптимистичные настроения на рынке, поскольку попытка восстановления диалога между лидерами может стать началом более фундаментального улучшения отношений, продолжают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
«Поэтому мы ожидаем увидеть спрос на рубль, и как следствие рост российских фондовых индексов в понедельник, даже несмотря на снижение цен на нефть более чем на 7% за неделю», — комментирует Веселов.
Позитивным итогом встречи можно будет считать наличие совместно подписанного документа, считают аналитики Нордеа Банка. Смещение акцентов в тему вмешательства в выборы может быть воспринято рынками негативно, добавляют они.
Риторика переговоров, несомненно, повлияет на рубль, согласна заместитель директора «Альпраи» Анна Кокорева.
«Отсутствие позитивных сдвигов в отношениях двух стран и каких-либо договоренностей относительно дальнейшего взаимодействия по сирийскому вопросу и вопросу санкций приведут к ослаблению российской валюты, но незначительному», — полагает эксперт. По ее прогнозу, пара USD/RUB может сдвинуться в область 63,5—64 рубля, пара EUR/RUB — в район 74,5 рубля.