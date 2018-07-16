Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — вырос на 33

ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июля. Курс доллара понизился на 3,78 копейки, составив 62,2556 рубля (62,2934 рубля с 14 июля). Курс евро увеличился на 32,96 копейки, до 72,7955 рубля (72,4659 рубля с 14 июля).

«Поэтому мы ожидаем увидеть спрос на рубль, и как следствие рост российских фондовых индексов в понедельник, даже несмотря на снижение цен на нефть более чем на 7% за неделю», — комментирует Веселов.

Позитивным итогом встречи можно будет считать наличие совместно подписанного документа, считают аналитики Нордеа Банка. Смещение акцентов в тему вмешательства в выборы может быть воспринято рынками негативно, добавляют они.

Риторика переговоров, несомненно, повлияет на рубль, согласна заместитель директора «Альпраи» Анна Кокорева

«Отсутствие позитивных сдвигов в отношениях двух стран и каких-либо договоренностей относительно дальнейшего взаимодействия по сирийскому вопросу и вопросу санкций приведут к ослаблению российской валюты, но незначительному», — полагает эксперт. По ее прогнозу, пара USD/RUB может сдвинуться в область 63,5—64 рубля, пара EUR/RUB — в район 74,5 рубля.